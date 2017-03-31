Такими вы их еще не видели! Посмотрите на ведущих «Народного Радио» Юлию Календу и Артура Тюленева

Сегодня «Народное Радио» объявило победителей. Нашелся, правда, и один талант - Эдуард Конт, который на конкурс не успел, но зато его карикатуры порадовали сотрудников радио вне конкурса.

Такими вы их еще не видели! Смотрите на самых любимых и популярных ведущих «Народного Радио» ниже!