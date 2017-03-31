Так выглядит настоящее доброе утро! Знаменитая эстонка опубликовала фото, от которых становится завидно
31 марта 2017 г., 13:45
Эстонская участница конкурсов в категории фитнес-бикини Эгле Эллер-Наби, которая сейчас находится на 23 неделе беременности, упаковала чемоданы и отправилась в теплые края, передает Elu24.
Теперь красавица вместе с семьей наслаждается отдыхом в Испании. «Утренняя тренировка и растяжка на пляже. Здоровое тело и здоровый дух ведут к счастливой жизни!» - пишет Эгле в Instagram.