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Так выглядит настоящее доброе утро! Знаменитая эстонка опубликовала фото, от которых становится завидно

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Эгле Эллер-Наби. | ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

Эстонская участница конкурсов в категории фитнес-бикини Эгле Эллер-Наби, которая сейчас находится на 23 неделе беременности, упаковала чемоданы и отправилась в теплые края, передает Elu24.

Теперь красавица вместе с семьей наслаждается отдыхом в Испании. «Утренняя тренировка и растяжка на пляже. Здоровое тело и здоровый дух ведут к счастливой жизни!» - пишет Эгле в Instagram.

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