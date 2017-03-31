Так выглядит настоящее доброе утро! Знаменитая эстонка опубликовала фото, от которых становится завидно

Теперь красавица вместе с семьей наслаждается отдыхом в Испании. «Утренняя тренировка и растяжка на пляже. Здоровое тело и здоровый дух ведут к счастливой жизни!» - пишет Эгле в Instagram.

A post shared by Egle Eller-Nabi (@eglenabi_bikinipro) on Mar 30, 2017 at 8:41am PDT