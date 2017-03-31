Как стать миллионером к 30 годам: советы влиятельного американца

Сегодня во владения Гранта входит телеканал Grant Cardone TV с его собственным шоу Cardone Acquisitions (ежегодно Кардон инвестирует в него $500 млн). Также бизнесмен владеет портфелем недвижимости в Соединенных Штатах. Стоимость этого портфеля — $350 млн, пишет Mport.ua.

По оценкам The Forbes Грант входит в число самых богатых и влиятельных американцев. Одно только его выступление стоит от $25 тысяч и выше. Грант говорит:

“Когда мне был 21 год, я окончил университет без денег и в долгах, а к 30 годам я уже был миллионером“.

Как ему это удалось? Какими принципами руководствовался Грант? Все ответы читай далее.

1. Целься на деньги

Экономить деньги — не вариант. Особенно в условиях нынешних быстро растущих цен. Поэтому нацеливайся на увеличение доходов, а не на уменьшение расходов.

2. Нет прихотям

“Первую роскошную машину (Toyota Camry) и первые дорогие часы я позволил себе только после того, как у меня появились стабильные источники дохода. Даже когда я стал миллионером, то все равно продолжал ездить на Тойоте“, — говорит Грант.

Ты должен быть известным своими трудовыми успехами и дисциплиной, а не своими фешенебельными побрякушками.

3. Копи чтобы вкладывать, а не копить

Клади деньги на застрахованные счета, и не снимай их оттуда ни при каких условиях. Не останется денег на жизнь — будешь следовать пункту №1. Лично Грант минимум два раза в год остается совершенно без средств: вкладывает все в предприятия, откуда не возможно забрать деньги.

4. Нет долгам, которые не окупаются

Бери в долг только при условии, что эти деньги сможешь приумножить. Богатые всегда так делают: пользуются кредитами, чтобы получить наибольшую пользу от капиталовложений и увеличить оборот. Этим они и отличаются от бедных: последние берут в долг, чтобы сделать богатых еще богаче.

5. Люби деньги

Как только перестаешь обращать на деньги внимание, они тут же прекращают обращать внимание на тебя. А то и вовсе уходят. Люби их. Не просто мечтай о финансовой свободе, а сделай ее своей главной целью.

6. Деньги не спят

У денег нет выходных, времени для отдыха, сна или праздников. Деньги обожают людей с хорошей трудовой этикой и дисциплиной. Собрался зарабатывать? Сделай это приоритетом №1. Потом все остальное.

7. О бедности

Родиться в бедности — это не плохо. Быть бедным — это тоже не плохо. Плохо, когда ты в бедности и умрешь.

8. Найди себе консультанта-миллионера

“Многие родились, выросли и живут в окружении бедняков или людей среднего класса. И я тоже. Но потом я начал изучать (и до сих пор изучаю) миллионеров, каждый их поступок и шаг — чтобы понимать и делать то же, — говорит Грант. — Многие из богатых людей очень щедры и готовы поделиться знаниями и другими ресурсами. Улавливаешь, к чему я веду?“

9. Должны работать твои деньги, а не ты

Твой основной доход должны составлять инвестиции, а не твой труд. Но если у тебя нет избытка в доходе, ты не сможешь инвестировать. Как быть? Ответ: пункт №4 и №9: одолжи (при условии окупаемости с плюсом); одолжи у того, у кого эти деньги (и знания) есть.

Твои средства и твои вложения должны делать большую часть всей твоей работы.

10. Целься на 10 миллионов, а не на один

Думать недостаточно по-крупному — одна из самых страшных финансовых ошибок. Ибо в этом мире нет нехватки денег. В этом мире есть нехватка амбициозных людей с по-настоящему масштабными целями. Многие будут говорить, что у тебя слишком завышенные мечты. Не слушай их, делай по-своему.

Последний штрих от Гранта Кардона:

“Избегай махинаций, обещающих молниеносное богатство, будь этичен, никогда не сдавайся. И, когда добьешься цели, будь готов помогать другим ее тоже добиться. Будь великим!“