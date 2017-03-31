Ура! Певица Нюша сообщила о своей беременности (видео)

Она согласилась стать его женой. Накануне в своем микроблоге она написала, что находится в интересном положении. Нюша опубликовала видео, на котором она с двумя девушками репетирует танец. В комментарии к ролику она загадочно написала: "Если вы не заметили нас четверо". После этой фразы подписчики певицы начали пристально разглядывать ее животик и поздравлять с беременностью.

A post shared by Nyusha (@nyusha_nyusha) on Mar 30, 2017 at 9:41am PDT