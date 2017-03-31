Ура! Певица Нюша сообщила о своей беременности (видео)
31 марта 2017 г., 13:15
Недавно возлюбленный популярной певицы Нюши Игорь Сивовый сделал ей предложение, пишет 7d.org.ua.
Она согласилась стать его женой. Накануне в своем микроблоге она написала, что находится в интересном положении. Нюша опубликовала видео, на котором она с двумя девушками репетирует танец. В комментарии к ролику она загадочно написала: "Если вы не заметили нас четверо". После этой фразы подписчики певицы начали пристально разглядывать ее животик и поздравлять с беременностью.