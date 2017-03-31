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Киллер ждал Максакову: генпрокурор Украины рассказал подробности убийства Вороненкова

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Мария Максакова | ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Мария Максакова, супруга застреленного в Киеве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, чудом осталась жива, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Riafan.

По словам Луценко, 23 марта Вороненков должен был давать показания в военной прокуратуре, но сообщил, что опаздывает. Экс-депутат Госдумы отправился на встречу с другим бывшим парламентарием Ильей Пономаревым. На данный момент следствие пытается выяснить весь график передвижения Вороненкова.

«Киллер знал, где его ждать, — предположил Луценко. — Ключевой является предварительная встреча, до «Премьер паласа». Также могу сказать, что его жена только чудом не пошла с ним».

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