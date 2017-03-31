Киллер ждал Максакову: генпрокурор Украины рассказал подробности убийства Вороненкова
31 марта 2017 г., 12:51
Мария Максакова, супруга застреленного в Киеве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова, чудом осталась жива, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Riafan.
По словам Луценко, 23 марта Вороненков должен был давать показания в военной прокуратуре, но сообщил, что опаздывает. Экс-депутат Госдумы отправился на встречу с другим бывшим парламентарием Ильей Пономаревым. На данный момент следствие пытается выяснить весь график передвижения Вороненкова.
«Киллер знал, где его ждать, — предположил Луценко. — Ключевой является предварительная встреча, до «Премьер паласа». Также могу сказать, что его жена только чудом не пошла с ним».