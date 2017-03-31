«Евровидение-2017», последние новости: ряд стран откажется от конкурса в случае недопуска Самойловой

Скандал с недопуском российской участницы Юлии Самойловой на главный европейский конкурс песни набирает обороты. Генеральный директор Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре обратилась к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с заявлением.

"Если вы подтвердите запрет въезда для российской певицы Юлии Самойловой – это определенно будет иметь большое негативное влияние на международную репутацию Украины как современной, демократической европейской страны. Мы также обеспокоены возможными негативными последствиями, к которым приведет данный инцидент на конкурс Евровидение и ЕВС в целом", – говорится в документе.

"Данная ситуация вызывает недовольство среди наших членов – вещателей из стран Европы – мы уже получили от них ряд сообщений критикующих решение СБУ, и отмечающих, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе", – приводит слова Делтенре портал life.ru. Ответ от украинских властей должен последовать уже сегодня.