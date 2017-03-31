Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Упс! Грудь стройной модели выпрыгнула из платья в прямом эфире

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

В Чили местная модель Айлен Милла в рамках телешоу "Большой брат" случайно оголила свою грудь, обрадовавшись тому, что ее оставили в проекте: девушка начала прыгать перед телекамерами, обнажая пикантные части тела, передает TopNews.

Во время съемок зрители решали, кто останется в реалити-шоу – облаченная в откровенное платье Айлен Милла или ее возлюбленный Марко Ферри. Когда ведущий назвал имя девушки, та подскочила от радости и ее обнаженная грудь показалась из-под одежды.

После инцидента Марко Ферри обнял смущенную девушку. Через несколько дней красотка осознала свою ошибку и прикрыла обнажившиеся части тела.

Наверх