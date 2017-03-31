Упс! Грудь стройной модели выпрыгнула из платья в прямом эфире

Во время съемок зрители решали, кто останется в реалити-шоу – облаченная в откровенное платье Айлен Милла или ее возлюбленный Марко Ферри. Когда ведущий назвал имя девушки, та подскочила от радости и ее обнаженная грудь показалась из-под одежды.

После инцидента Марко Ферри обнял смущенную девушку. Через несколько дней красотка осознала свою ошибку и прикрыла обнажившиеся части тела.