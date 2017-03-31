Упс! Грудь стройной модели выпрыгнула из платья в прямом эфире
31 марта 2017 г., 11:05
В Чили местная модель Айлен Милла в рамках телешоу "Большой брат" случайно оголила свою грудь, обрадовавшись тому, что ее оставили в проекте: девушка начала прыгать перед телекамерами, обнажая пикантные части тела, передает TopNews.
Во время съемок зрители решали, кто останется в реалити-шоу – облаченная в откровенное платье Айлен Милла или ее возлюбленный Марко Ферри. Когда ведущий назвал имя девушки, та подскочила от радости и ее обнаженная грудь показалась из-под одежды.
После инцидента Марко Ферри обнял смущенную девушку. Через несколько дней красотка осознала свою ошибку и прикрыла обнажившиеся части тела.