Узнайте, что приготовил для вас последний день марта: гороскоп на сегодня

Овен

Непростой день, характеризующийся достаточно сильным влиянием как позитивных, так и негативных тенденций. В профессиональной сфере складывается достаточно благоприятная ситуация, позволяющая рассчитывать на достижение значительных успехов. Выбирайте надежных союзников; не стоит верить обещаниям людей, которых вы видите впервые. Финансовое положение может ухудшиться, не исключены значительные расходы.

В романтических и семейных отношениях возможны серьезные проблемы. Вы не склонны идти на уступки, при этом пытаетесь не преодолеть трудности, а убежать от них – такая позиция не характерна для представителей данного знака, а потому является причиной серьезного душевного дискомфорта.

Телец

Будьте чрезвычайно осмотрительны при решении любых вопросов, связанных с деньгами. С точки зрения финансов день крайне неблагоприятен, возможны напрасные расходы, потери, инвестиции, которые не принесут выгоды. В профессиональных отношениях назревает конфликт; вы сможете предотвратить его, если не будете слишком упрямы, а к уже имеющимся проблемам отнесетесь с юмором.

Сфера личных отношений находится под влиянием негативных тенденций, вам будет трудно удержаться от упреков и обидных замечаний в адрес близких людей. Не торопитесь отказываться от старых привязанностей: новое увлечение только кажется многообещающим и серьезным.

Близнецы

Этот день обещает Близнецам массу приятных переживаний романтического свойства. Трудно найти более подходящий момент для знакомства, любовного признания или предложения о вступлении в брак. Обстоятельства складываются чрезвычайно благоприятным для вас образом, нет нужды прилагать усилия для достижения цели – все, к чему стремитесь, вы получите и так.

В других же сферах жизни дела обстоят не столь блестяще. Весьма велика вероятность ошибок в работе, не исключены и разногласия с деловыми партнерами. Некоторым представителям знака придется признать, что они переоценили свои финансовые возможности, и обратиться за помощью к друзьям или родственникам.

Рак

Этот день не назовешь плодотворным, но и утомительным он наверняка не будет. Несмотря на стремительно расширяющийся круг профессиональных обязанностей, у вас останется время для приятных и интересных дел, работы над собой, а также прогулок и активного отдыха. Постарайтесь не обсуждать свои планы с малознакомыми людьми; деловые переговоры тоже стоит перенести – вряд ли сегодня они увенчаются тем результатом, на который вы рассчитываете.

Общение с друзьями наверняка поднимет вам настроение, а советы близких людей укажут кратчайший путь к решению проблем. Отношения влюбленных вполне гармоничны, но Раки, наделенные завидной интуицией, наверняка почувствуют, что на романтическом небосклоне сгущаются тучи.

Лев

Будьте очень осторожны. Этот день увлекателен и по-своему интересен, однако таит немало опасностей, избежать которых смогут лишь самые мудрые представители знака. Чрезвычайно важна осмотрительность в романтических отношениях: любой ваш поступок может иметь очень серьезные, почти катастрофические последствия. Трудно будет понять друг друга юным влюбленным, да и пары со стажем вряд ли переживут этот день без ссор.