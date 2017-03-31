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Мужчину увезла скорая помощь. Смотрите, что зафиксировали камеры наблюдения, когда он появился в больнице

Смотрите видео!

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Скорая помощь. | ФОТО: Scanpix

Когда мы где-то далеко или чувствуем себя плохо, хочется скорее попасть домой, пишет Marketium. В уют, который буквально обнимает, в стены, которые лечат. Но иногда сила дома еще мощнее, чем мы себе представляем.

Эту собачку зовут Сисси. Она самостоятельно выбралась из жилища и нашла больницу – все для того, чтобы оказаться возле того, кто делает ее дом домом…

На часах было 5 утра, когда Сисси появилась в дверях одной из американских больниц. Она обошла более 20 блоков, пока не нашла своего хозяина. Собачка, видимо, не смогла быть в неведомом одиночестве и отправилась искать человека, который и есть ее все.

Представлям, как обрадовался ее хозяин, когда увидел свое любимое животное в палате. Очень надеемся, что его выздоровление ускорилось, а собачке стало спокойнее, что лечение теперь под ее личным присмотром. Смотрите видео!

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