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Директор Димы Билана о смерти певца

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Дима Билан. | ФОТО: Скриншот с Instagram

Вчера в российском интернете появилась страшная новость. Сообщалось, что певец Дима Билан умер.

Напомним, что недавно выяснилось, что Билан болен и ему необходимо лечение. Конечно же, его поклонники очень испугались. Его концертный директор поспешил их успокоить. Он сообщил, что с Димой Биланом все прекрасно, он жив-здоров, концерты будут проходить согласно заявленному графику. И посоветовал больше не верить тому, что пишут в Сети. Правда, пока неизвестно, кто «похоронил» известного певца.

Напомним, что уже на следующей неделе Дима Билан приезжает в Таллинн.

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