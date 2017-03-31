Директор Димы Билана о смерти певца

Напомним, что недавно выяснилось, что Билан болен и ему необходимо лечение. Конечно же, его поклонники очень испугались. Его концертный директор поспешил их успокоить. Он сообщил, что с Димой Биланом все прекрасно, он жив-здоров, концерты будут проходить согласно заявленному графику. И посоветовал больше не верить тому, что пишут в Сети. Правда, пока неизвестно, кто «похоронил» известного певца.

Напомним, что уже на следующей неделе Дима Билан приезжает в Таллинн.