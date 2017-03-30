Вот какие советы давали в XIX веке по поводу секса. Некоторые просто шокируют!

Однако, что касается вопросов личных отношений, то здесь всё еще сохранялся привкус средневековья. Секс считался запретной темой, однако советы по поводу него уже существовали. Честно говоря, сейчас они вызывают лишь чувство недоумения. Вот, 10 штук самых забавных, пишет Ofigenno.com.

Секс на лестнице

Противопоказан, потому что ребенок, зачатый таким образом, скорее всего родится с искривленным позвоночником.

Оргазм и характер ребенка

Француз Юджин Беклар в своей книге о психологии любви заметил следующее: ребенок будет похож характером на того родителя, кто испытывал в момент зачатия более яркий оргазм. Это, конечно же, смешно.

Кукурузные хлопья и мастурбация

Какая связь, спросишь ты? Как оказалось, прямая: пресные кукурузные хлопья уменьшают сексуальный голод, а значит и потребность в мастурбации. Интересно, что это касалось только мужчин.

Во время попыток забеременеть нельзя чихать

В одной из книг для женщин было буквально написано вот что: «После акта соития женщина не должна говорить, кашлять или чихать, так как это затрудняет процесс зачатия». Хорошо, хоть дышать было можно.

Страстный секс и уродливые дети

Своеобразная попытка повлиять на гены. В общем, если хочешь, чтобы твои дети были красивыми, отдавайся со всей страстью! Важно: если занимаешься сексом, когда сильно устал, то точно наплодишь уродов.

Не занимайся сексом с мужем

Более идиотский совет сложно себе представить. Ладно, давай разберемся. Одна целомудренная дама в книге советов мужьям и женам предлагает молодым невестам отказывать мужу в сексе как можно чаще, чтобы приличный брак не превратился в мерзкую похотливую оргию.

Секс в темноте

Та же дама настаивает на том, что соитие должно происходить в кромешной тьме, если мужу так уж невтерпеж. Она предполагает, что пока он доберется до супруги, то обязательно обо что-то поранится, а это можно использовать как причину для отказа.

Беременность и верховая езда

Тот самый француз Беклар советует кататься на лошади за день до секса, это поможет избавиться от нежелательной беременности. Если лошади под рукой нет, тогда ситуацию можно спасти неистовым танцем сразу после соития.

Внимание — оргазм!

Речь идет о том, что женщина могла отказать мужу в сексе, если он не испытывал оргазм вместе с ней. Ладно, а как об этом узнать, если не во время секса?

Ветром надуло

Доводилось слышать такую прибауточку? Так вот, в те времена ходило поверье, что во время зачатия нужно было следить за направлением ветра, это влияло на характер детишек. Если ветер северный, значит, и ребенок будет покрепче, чем если ветер восточный. В общем, бредовый бред!

Радует одно — не слишком они там прислушивались ко всем этим супер-пупер рекомендациям. А то, глядишь, никто бы из нас и на свет не появился! Не забудь поделиться этим постом с другими, пусть и они узнают, что раньше советовали по поводу секса.