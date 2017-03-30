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Когда муж уехал в командировку, женщина случайно отправила ему смс, которое он не должен был видеть...

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ФОТО: Scanpix

Командировка одного из супругов служит отличной почвой для анекдотов про измену. По классике жанра всё происходит так: муж уезжает в другой город по работе, жена пишет любовнику и тот мчится к ней на встречу. А в это время ревнивый супруг решает сделать сюрприз, возвращается из командировки раньше времени и тут начинается...

Но реальная жизнь — не анекдот, и здесь всё бывает совсем по-другому, пишет Ofigenno.com.

Эта забавная история произошла с женщиной, которая пожелала остаться анонимной. Когда ее муж уехал в очередную командировку, она решила пригласить в гости подругу, чтобы не скучать на выходных в одиночестве.

Но по ошибке сообщение с текстом «Приезжай, у меня муж в командировку укатил!» она отправила не подруге Ленке, а... мужу!

Муж позвонил в ту же секунду.

— Кого это ты приглашаешь, пока я «укатил»? — послышался мрачный голос мужчины.

Женщина объяснила всю ситуацию, супруг поверил и разговор закончился на позитивной ноте.

Вечером к ней в гости приходит та самая Ленка, которой предназначалось смс. Девушки едят пиццу, болтают, в общем, коротают время за приятными дружескими посиделками. Как тут в дверь раздается звонок...

На пороге стоит Олег, друг мужа. Оправдывается, что пришел за шуруповертом, заходит в квартиру и оглядывает все комнаты. Естественно, ничего криминального он не находит.

Девушки предлагают ему пиццы, он съедает пару кусочков, извиняется и быстро уходит. Шуруповерт, кстати, он так и не взял.

Эта ситуация — тоже своего рода анекдот, но он учит доверять своим близким. Делись этой историей с друзьями, и не ревнуй своих любимых по пустякам.

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