Смотри: Дмитрия Маликова изуродовали до неузнаваемости

Дмитрий Маликов производит впечатление тихого, спокойного и интеллигентного человека. В последнее время популярный исполнитель всего себя отдает музыке – он выступает не с сольниками, на которых поет, а с концертами, на которых играет на рояле. Однако, по всей видимости, чтобы не сказаться совсем скучным для аудитории, Маликов решил взбодрить фанатов и прочую общественность.

На официальной страничке Дмитрия в социальной сети Instagram появилась фотография, на которой практически невозможно узнать популярного артиста. На одном его глазу повязка, а лицо обезображено шрамами. "Лучше быть пиратом, чем матросом! (так говорил великий стив джобс) и я с ним согласен!" – гласит подпись к снимку.

Многочисленные подписчики пришли в недоумение, а некоторые и вовсе ужаснулись. "Хороший получился пират", "Попугая не хватает", "Надоже до неузнаваемости. ", "Ох даже не узнала вас", "Я тоже не узнала... думала Джонни Депп", "Ой, я аж испугалась, думаю, что случилось", "А где бутылка рома?", "ух ты! Димочка у меня нет слов фото супер ! классный пират", – выразили свое мнение подписчики.

Отметим, что в недавней беседе с Лерой Кудрявцевой на ее программе "Секрет на миллион" Маликов затронул тему своей внешности. В частности, речь шла о его прическе, которая по праву считается визитной карточкой артиста. На вопрос Леры, не хотел ли Дмитрий хоть раз в подстричься, тот развил мысль, что его все устраивает. Далее Маликов поведал, что за своими волосами он тщательно ухаживает и они являются предметом его гордости.