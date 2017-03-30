Сеть заполнена сообщениями о смерти Димы Билана

"Героиня моего клипа #Немолчи И моя подруга - девушка с самым большим сердцем в мире-Наталья Водянова @natasupernova и героиня моего клипа #Неделимые -девушка с самыми сексуальными формами в мире - Эмили Ратажковски @emrata - наконец-то встретились! Интересно, к чему бы это?)", - написал Дима Билан сегодня утром.

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Mar 30, 2017 at 2:09am PDT

В "новостях", которые распространяют не журналисты, а хейтеры, появилось сообщение, что Билану нужны операции на позвоночнике, что у него опухоли, поэтому артист побрился наголо. На самом деле, как мы уже сообщали, Билан работает над новым проектом и собирается лечить грыжи на позвоночнике.

Фото: Scanpix

Продюсер Билана Яна Рудковская подтвердила, что Дима побрился ради нового проекта. Напомним, что уже на следующей неделе Билан приедет в Таллинн с долгожданным концертом.