Сеть заполнена сообщениями о смерти Димы Билана

На многочисленных российских сайтах в Сети выскакивают сообщения о смерти популярного российского певца, пишет сегодня Argumentiru. Якобы Дима Билан умер. Смотрите же, что пишет сам Дима Билан в своем Instagram.
"Героиня моего клипа #Немолчи И моя подруга - девушка с самым большим сердцем в мире-Наталья Водянова @natasupernova и героиня моего клипа #Неделимые -девушка с самыми сексуальными формами в мире - Эмили Ратажковски @emrata - наконец-то встретились! Интересно, к чему бы это?)", - написал Дима Билан сегодня утром.
В "новостях", которые распространяют не журналисты, а хейтеры, появилось сообщение, что Билану нужны операции на позвоночнике, что у него опухоли, поэтому артист побрился наголо. На самом деле, как мы уже сообщали, Билан работает над новым проектом и собирается лечить грыжи на позвоночнике.
Фото: Scanpix
Продюсер Билана Яна Рудковская подтвердила, что Дима побрился ради нового проекта. Напомним, что уже на следующей неделе Билан приедет в Таллинн с долгожданным концертом.