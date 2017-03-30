Пользователи Сети поражены стоимостью платья новой девушки Дмитрия Тарасова

Красавица принимала подарки и комплименты от гостей, а также охотно пела и танцевала вместе с ними. Виновница торжества ни на шаг не отходила от своего возлюбленного – известного футболиста Дмитрия Тарасова. Именно он устроил для модели незабываемое мероприятие.

Пользователи Сети еще вчера начали обсуждать роскошное платье в пол, которое девушка выбрала для вечеринки в свою честь. Наряд золотого цвета с бахромой, цветами и глубоким декольте оценили многие. Анастасия заранее готовилась к походу в ресторан и тщательно продумывала образ. Платье она приобрела у зарубежного бренда O’Blanc за 750 долларов.

Интересно, что для празднования юбилея Тарасова «Мисс мира» выбрала более скромную одежду – обтягивающее темно-синее платье девушки продается в нескольких интернет-магазинах и стоит менбше 100 евро.

Несмотря на то, что наряд с открытой спиной подчеркивал прекрасную фигуру и точеные формы Насти, фолловеры в прошлый раз ее выбор не оценили. К слову, на украшения для вечеринки Дмитрия модель тоже решила не тратиться – она выбрала серьги, которые уже несколько лет надевает на самые важные события. Например, два года назад Костенко появилась в них же на престижном конкурсе красоты, а после отправилась и на закрытое afterparty. Некоторые подписчики предположили, что у нее просто не хватило времени, чтобы получше подготовиться к празднику любимого.