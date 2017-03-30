Изменивший внешность Нагиев произвел фурор

Дмитрий Нагиев не только успешный актер и шоумен, но и мастер перевоплощений. До сих пор артисту вспоминают его неподражаемую роль – прапорщика Задова. Да и сам Нагиев уже как мем благодаря своей лысине и солнцезащитным очкам. Тем не менее, Дмитрию еще есть куда стремиться, о чем он сам намекнул фанатам. Нагиев опубликовал фотографию, на которой запечатлен с контактными линзами коричневого цвета, некоторой порослью на голове и седыми усами.

"С виду богатырь, а в душе кокетка. Нас 4,4 млн. Загадываем желание. Чтобы сбылось – можно съесть смартфон", – со свойственным ему чувством юмора подписал свежую публикацию Дмитрий. Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на фотографию. Фанаты буквально не узнали своего кумира и пришли в неописуемый восторг.