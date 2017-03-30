Видео из Ласнамяэ: то, что сегодня увидели простые жители у магазина «Лаагна», взбудоражило всю страну!

Сегодня в Ласнамяэ рядом с магазином «Лаагна» был замечен вертолет. Учитывая, что именно там должен вот-вот открыться очередной магазин Grossi, то, скорее всего, либо владелец, либо руководители прилетели на место с проверкой.

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