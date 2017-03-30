Видео из Ласнамяэ: то, что сегодня увидели простые жители у магазина «Лаагна», взбудоражило всю страну!
30 марта 2017 г., 15:53
Ни для кого не секрет, что в Эстонии есть успешный бизнесмен и владелец сети магазинов Grossi Олег Гросс, который в прошлом году купил для своей фирмы личный вертолет, чтобы оперативно передвигаться по стране и магазинам и делать работу.
Сегодня в Ласнамяэ рядом с магазином «Лаагна» был замечен вертолет. Учитывая, что именно там должен вот-вот открыться очередной магазин Grossi, то, скорее всего, либо владелец, либо руководители прилетели на место с проверкой.
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