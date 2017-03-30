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Владимир Пресняков ударил жену по лицу

ВИДЕО

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков | ФОТО: Mikheyev Andrei/COVI

В Сети обнародовано видео с празднования дня рождения Владимира Преснякова, пишет 7d.org.

Гостья вечеринки, Татьяна Навка, опубликовала в своем блоге неоднозначные кадры. На видео запечатлен эпизод, когда Владимир Пресняков исполнял вместе с Леонидом Агутиным песню «Аэропорты».

Наталья Подольская решила присоединиться к супругу, но сделала это неудачно. Она поднялась на сцену и решила забрать у Владимира микрофон, однако тот неудачно отдернул руку и ударил жену по лицу. Наталью эта ситуация не смутила и она продолжила танцевать. Пользователей этот ролик возмутил. Часть заявила, что Подольская сама виновата, поскольку не умеет себя вести. Другие посочувствовали ей. Видимо, из-за неоднозначных отзывов подписчиков Татьяна удалила скандальное видео.

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