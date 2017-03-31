Врачи указали на самые вредные привычки по утрам

В частности, диетолог Марина Копытько назвала совершенно не полезной утреннюю привычку пить кофе. Особенно она вредна для тех, кто пьет кофе на голодный желудок. Эксперт пояснила, что кофеин в этом случае излишне стимулирует кишечник, что может привести к сбою в обмене веществ, пишет Medikforum.

Пить кофе, по мнению врача, следует днем около 16 часов, когда происходит смена биоритмов. Также, считает диетолог, не стоит пропускать завтрак или съедать что-то очень легкое – такая привычка вызывает ранний голод и склонность к постоянным перекусам.

Помимо этого, нужно избегать по утрам сухих завтраков: после них повышаются показатели уровня сахара в крови, что негативно влияет на метаболизм и побуждает в течение дня хотеть что-то сладкое. Но что категорически не нужно употреблять утром – это энергетики, отмечает специалист: искусственное возбуждение нервной системы приведет к ухудшению самочувствия через какое-то время.

В свою очередь сомнолог Алена Гаврилова посоветовала не ставить в качестве звука будильника резкие и громкие мелодии и не увлекаться интенсивными физическими упражнениями, а также не иметь привычки подниматься с постели резким рывком или вскакиванием.