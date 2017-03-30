О времена, о нравы: Шарлиз Терон нарядила сына в платье принцессы

В этот раз в объектив фотокамер приемный сын Шарлиз Терон попал одетым в наряд героини фильма «Красавица и чудовище». Усеянное блестками платье с воздушной юбкой из органзы сочеталось с босоножками в греческом стиле. Но на голове у ребенка красовалось множество афро-косичек.

Актриса не скрывает, что ребенок, которого она усыновила пять лет назад мальчиком, изменил свою идентификацию. Фото смотрите ЗДЕСЬ!

По словам Шарлиз Терон, это был личный выбор ее 6-летнего сына Джексона. Она убеждена, что ребенок должен иметь свободу носить ту одежду, которая ему нравится, как и выбирать со временем себе пол. Напомним, что другая голливудская звезда Анджелина Джоли также демонстрирует яркий пример родительской толерантности в воспитании детей.

Она легко пошла навстречу десятилетней дочери Шайло, которая с трех лет настаивает, чтобы ее стригли как мальчика, носит исключительно мужскую одежду и требует, чтобы близкие называли ее Джон.