Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Помните, как несколько лет назад эта красотка зажигала на сцене Певческого поля? Вы только посмотрите на нее сейчас! (ГАЛЕРЕЯ)

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Сегодня утром на радио MyHits состоялось открытие студии для прямых эфиров и выступлений звезд. Первой гостьей стала стройная, красивая и по-весеннему счастливая Лийс Лемсалу.

Певица приехала на радио в хорошем настроении и живьем исполнила новый хит «Sinuga koos» вместе со своей новой группой. С сегодняшнего дня Лийс Лемсалу уже не такая, какой была раньше. А в новом клипе главным героем стал белый кот породы Шотландская вислоухая кошка на белой постели.

Лийс Лемсалу очень нравится жителям Эстонии. Она удивляет своей прекрасной внешностью и сексуальной фигурой.

Напомним, что Лийс Лемсалу выступала на Дне Ласнамяэ в позапрошлом году, еще иногда певицу зовут на русские вечеринки в ночной клуб Teater.

Смотрите галерею и видеоклип!

Наверх