Помните, как несколько лет назад эта красотка зажигала на сцене Певческого поля? Вы только посмотрите на нее сейчас! (ГАЛЕРЕЯ)

Певица приехала на радио в хорошем настроении и живьем исполнила новый хит «Sinuga koos» вместе со своей новой группой. С сегодняшнего дня Лийс Лемсалу уже не такая, какой была раньше. А в новом клипе главным героем стал белый кот породы Шотландская вислоухая кошка на белой постели.

Лийс Лемсалу очень нравится жителям Эстонии. Она удивляет своей прекрасной внешностью и сексуальной фигурой.

Напомним, что Лийс Лемсалу выступала на Дне Ласнамяэ в позапрошлом году, еще иногда певицу зовут на русские вечеринки в ночной клуб Teater.

Смотрите галерею и видеоклип!