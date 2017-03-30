Помните, как несколько лет назад эта красотка зажигала на сцене Певческого поля? Вы только посмотрите на нее сейчас! (ГАЛЕРЕЯ)
30 марта 2017 г., 13:07
Сегодня утром на радио MyHits состоялось открытие студии для прямых эфиров и выступлений звезд. Первой гостьей стала стройная, красивая и по-весеннему счастливая Лийс Лемсалу.
Певица приехала на радио в хорошем настроении и живьем исполнила новый хит «Sinuga koos» вместе со своей новой группой. С сегодняшнего дня Лийс Лемсалу уже не такая, какой была раньше. А в новом клипе главным героем стал белый кот породы Шотландская вислоухая кошка на белой постели.
Лийс Лемсалу очень нравится жителям Эстонии. Она удивляет своей прекрасной внешностью и сексуальной фигурой.
Напомним, что Лийс Лемсалу выступала на Дне Ласнамяэ в позапрошлом году, еще иногда певицу зовут на русские вечеринки в ночной клуб Teater.
Смотрите галерею и видеоклип!