Фото: Мелания Трамп вновь восхитила общественность удачным нарядом

Мелания Трамп в рамках Международной женской премии госдепартамента За мужество (International Women of Courage) выступила с торжественной речью и вручила награды выдающимся женщинам, передает The Daily Mail.

На мероприятие супруга Дональда Трампа пришла в элегантном белом пальто. “Вместе мы должны заявить, что эпоха, когда жестокость по отношению к детям и женщинам была позволительна, закончилась. Мы должны подтвердить, что сейчас настало время для расширения прав и возможностей женщин во всем мире“, – сказала Мелания.

Кроме того, первая леди США призвала мировое сообщество к борьбе с расовой и гендерной дискриминацией.