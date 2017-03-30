Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Фото: Мелания Трамп вновь восхитила общественность удачным нарядом

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Andrew Harnik/AP

Первая леди США Меланья Трамп посетила Международную женскую премию "За мужество" (International Women of Courage).

Мелания Трамп в рамках Международной женской премии госдепартамента За мужество (International Women of Courage) выступила с торжественной речью и вручила награды выдающимся женщинам, передает The Daily Mail.

На мероприятие супруга Дональда Трампа пришла в элегантном белом пальто. “Вместе мы должны заявить, что эпоха, когда жестокость по отношению к детям и женщинам была позволительна, закончилась. Мы должны подтвердить, что сейчас настало время для расширения прав и возможностей женщин во всем мире“, – сказала Мелания.

Кроме того, первая леди США призвала мировое сообщество к борьбе с расовой и гендерной дискриминацией.

Наверх