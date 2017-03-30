Фото: Мелания Трамп вновь восхитила общественность удачным нарядом
30 марта 2017 г., 12:26
Первая леди США Меланья Трамп посетила Международную женскую премию "За мужество" (International Women of Courage).
Мелания Трамп в рамках Международной женской премии госдепартамента За мужество (International Women of Courage) выступила с торжественной речью и вручила награды выдающимся женщинам, передает The Daily Mail.
На мероприятие супруга Дональда Трампа пришла в элегантном белом пальто. “Вместе мы должны заявить, что эпоха, когда жестокость по отношению к детям и женщинам была позволительна, закончилась. Мы должны подтвердить, что сейчас настало время для расширения прав и возможностей женщин во всем мире“, – сказала Мелания.
Кроме того, первая леди США призвала мировое сообщество к борьбе с расовой и гендерной дискриминацией.