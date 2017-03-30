Галерея: в таллиннском «22 Family Resto» пиво лилось рекой! Гости наслаждались этим любимым мужским напитком

Пивной сомелье Арнис Бурдинс рассказал об уникальной пивоваренной культуре Бельгии, которую в 2016 включили в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Были попробованы шесть сортов лучшего в мире бельгийского пива, по рейтингу World Beer Awards, из коллекции «22 Family Resto». Всего в ресторане представлено около 50 сортов эксклюзивного траппистского и аббатского эля.

Шеф-повар «22 Family Resto» Роман Сокальский удивлял гармоничными и сказочно вкусными и красивыми закусками под каждый сорт пива.

Мероприятие прошло под девизом: «Food pairing for noble food and noble beer!» («Сочетание благородной еды с благородным пивом!» - Прим.ред).

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