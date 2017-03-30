Настю Каменских в слезах доставили в больницу

Настя Каменских недавно снова травмировалась. Певица была вынуждена обратиться к врачам из-за глубокого пореза на руке. Об этом исполнительница рассказала в своем влоге на канале YouTube, пишет Сегодня.ua.
Перед сьемками "Рассмеши комика. Дети" Каменских сильно поранила руку, но, несмотря на это, отлично отработала концерт с Потапом у композитора Руслана Квинты.
"Не могу сдержать слез...Я опять была в травмпункте! Но вы же меня знаете: я никогда не сдамся, все равно буду делиться с вами советами, как пробежать 10 км на забеге 9 апреля!", — написала Настя в Instagram.
Напомним, в прошлом году летом Каменских прыгнула с парашютом, который попал в струю воздуха и не раскрылся. Певица осталась жива благодаря инструктору, во время приземления она сильно повредила ногу и была прооперирована.