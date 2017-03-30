Настю Каменских в слезах доставили в больницу

Перед сьемками "Рассмеши комика. Дети" Каменских сильно поранила руку, но, несмотря на это, отлично отработала концерт с Потапом у композитора Руслана Квинты.

"Не могу сдержать слез...Я опять была в травмпункте! Но вы же меня знаете: я никогда не сдамся, все равно буду делиться с вами советами, как пробежать 10 км на забеге 9 апреля!", — написала Настя в Instagram.

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Mar 29, 2017 at 5:45am PDT

Напомним, в прошлом году летом Каменских прыгнула с парашютом, который попал в струю воздуха и не раскрылся. Певица осталась жива благодаря инструктору, во время приземления она сильно повредила ногу и была прооперирована.