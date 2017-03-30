Как можно быть таким идеальным? Весеннее видео эпатажного таллиннского стилиста Алексея Солтана не дает покоя соцсетям

Харизматичный Алексей делится свежими фото и видео в социальных сетях. Веселая музыка, солнышко и красавец Солтан за рулем авто: строит глазки и сексуально облизывает губы. Как вам такое зрелище?

А вот девочки в Instagram пищат от восторга: «Не знакома с человеком, но как можно быть таким красивым и идеалтным?!»

A post shared by Aleksei (@soltanaleksei) on Mar 29, 2017 at 5:21am PDT

Оказывается, можно! Смотрите видео и заряжайтесь весенним настроением. А Алексею уже давно пора прославлять Эстонию на мировых подиумах, вам не кажется?