Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаTMWЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Как можно быть таким идеальным? Весеннее видео эпатажного таллиннского стилиста Алексея Солтана не дает покоя соцсетям

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Кадр из Instagram

Пожалуй, самый эпатажный в Эстонии парикмахер, стилист и модель Алексей Солтан сделал себе игривые локоны к весне, прихорошился и давай заряжать жителей Эстонии весенним позитивом!

Харизматичный Алексей делится свежими фото и видео в социальных сетях. Веселая музыка, солнышко и красавец Солтан за рулем авто: строит глазки и сексуально облизывает губы. Как вам такое зрелище?

А вот девочки в Instagram пищат от восторга: «Не знакома с человеком, но как можно быть таким красивым и идеалтным?!»

A post shared by Aleksei (@soltanaleksei) on

Оказывается, можно! Смотрите видео и заряжайтесь весенним настроением. А Алексею уже давно пора прославлять Эстонию на мировых подиумах, вам не кажется?

A post shared by Aleksei (@soltanaleksei) on

Наверх