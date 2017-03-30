Как можно быть таким идеальным? Весеннее видео эпатажного таллиннского стилиста Алексея Солтана не дает покоя соцсетям
30 марта 2017 г., 11:16
Пожалуй, самый эпатажный в Эстонии парикмахер, стилист и модель Алексей Солтан сделал себе игривые локоны к весне, прихорошился и давай заряжать жителей Эстонии весенним позитивом!
Харизматичный Алексей делится свежими фото и видео в социальных сетях. Веселая музыка, солнышко и красавец Солтан за рулем авто: строит глазки и сексуально облизывает губы. Как вам такое зрелище?
А вот девочки в Instagram пищат от восторга: «Не знакома с человеком, но как можно быть таким красивым и идеалтным?!»
Оказывается, можно! Смотрите видео и заряжайтесь весенним настроением. А Алексею уже давно пора прославлять Эстонию на мировых подиумах, вам не кажется?