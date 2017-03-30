До инвалидного кресла: российский олигарх зверски избил 18-летнюю жену-модель

Когда летом минувшего года 16-летняя вчерашняя школьница из маленького сибирского города Канск Лиза Адаменко вышла замуж за 53-летнего олигарха Валентина Иванова, все, кажется, поверили в красивую сказку. Но реальность оказалась страшной. Престарелый муж, как выяснилось, жестко избивал юную жену.

"Я пережила худшие 24 часа в своей жизни, – говорит Лиза о последнем случае агрессии супруга. – Неожиданно он начал пинать меня своими ботинками, толкать, бить по ногам. Вовремя подоспела охрана и вывела его. После того как все это случилось, я быстро уехала и осталась ночевать у подруги, но у меня очень сильно болела нога. Когда мы все-таки решили обратиться в госпиталь, мы спустились в лобби отеля, а он караулил меня там. Поскольку он вел себя неадекватно, я испугалась и вызвала полицию, меня на огромной полицейской машине привезли в больницу".

"Он угрожал мне, кричал, что убьет меня, что я больше никогда не увижу своих вещей, своих паспортов, своих документов. Кричал, что я шлюха, только из-за того, что я общалась в этом клубе со своими друзьями и танцевала с ними", – продолжает Лиза.

"Я 24 часа провела в госпитале, я видела людей, которые ходят босиком, которых там собирают на улицах чуть ли не с пулями в голове. У меня только был день рождения, мне исполнилось 18 лет, и мне очень трудно все это переживать, пропускать через себя. У меня разорвана связка на ногах, меня перевозили на инвалидном кресле", – цитирует модель портал life.ru.

Интересно, что еще месяц назад Лиза на своей странице в соцсети заявила, что все заголовки в СМИ "вранье". "Я опровергаю все эти глупые "факты" (которых не существует) обо мне, о моем муже, о его якобы рукоприкладстве, снимках моих "синяков" и прочей чуши".