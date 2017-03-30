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Фото: Ээрик-Нийлес Кросс поставил Сеть на уши «компрометирующим» снимком с символикой СССР

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Ээрик-Нийлес Кросс | ФОТО: Peeter Langovits

Эстонский политик Ээрик-Нийлес Кросс принял вызов в Сети, по условиям которого он должен был опубликовать свой детский снимок, пишет Elu24.

По словам политика, фото несет компрометирующий характер. Кросс также признался, что после того, как был сделан этот семейный снимок, красный комбинезон ему надевать больше не разрешали.

«Imbi бросил мне вызов опубликовать какой-нибудь детский снимок. Опубликую что-нибудь компрометирующее. (Да, я в красном). Этот отличный костюм космонавта мне подарила коммунистка Альма Ваарманн. Мне он дико нравился, но почему-то потом мне никогда не разрешали его носить», - написал Кросс в Facebook.

PILDUUDIS: tšeki seda onziet 1970ndatest ehk Eerik Niiles Kross lapsena / instagram.com

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