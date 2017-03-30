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Госпитализация Николая Носкова: стало известно о состоянии здоровья певца

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Николай Носков | ФОТО: Scanpix

Российский певец Николай Носков, на днях попавший в реанимацию, переведен в реабилитационный центр по рекомендациям врачей. Об этом стало известно из сообщений на официальном сайте артиста.

В пресс-службе музыканта отметили, что состояние здоровья Носкова оценивается сейчас врачами как стабильное. Вчера вечером Николай Носков пришел в сознание и начал дышать самостоятельно. По сообщениям представителя артиста, его жизни уже ничто не угрожает.

На следующей неделе состоится консилиум, по результатам которого врачи определят дату операции. Напомним, что речь идет об операции по удалению тромба в шейном отделе.

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