Что говорит о человеке день его рождения? Все в точку!

#1

«Номер один» — и этим все сказано. Это знак творческих, креативных, оригинальных и крайне независимых людей. Их самодостаточность имеет две противоположные грани: с одной стороны, это уверенные в себе персоны, которые часто служат примером для окружающих; с другой — индивидуалисты и эгоисты, которые не готовы считаться с чужим мнением. Часто выступают в роли лидеров и инициаторов — в них силен новаторский дух и решимость. Они довольно амбициозны и готовы пойти на риск ради достижения заветной цели. Среди негативных черт: импульсивность, самонадеянность и упрямство. Из-за природной сдержанности, им бывает очень сложно продемонстрировать всю полноту и глубину своих чувств даже самым близким людям.

#2

Второго числа рождаются люди, которых отличает сверхчувствительность. Любую просьбу со стороны даже малознакомых людей они ни за что не оставят без внимания. «Двойка» — символ равновесия и крепкого союза. Это отличные партнеры для бизнеса, коллеги, друзья и спутники жизни. Любовная история, похожая на волшебную сказку — это про их отношения. Часто «двойки» выступают в роли посредников и третейских судей — они прекрасные дипломаты: искренние, воспитанные, восприимчивые. А еще это сакральное число художников и романтиков. Такие люди отлично работают в команде, но, вместе с тем, не склонны проявлять инициативу и не любят оказываться в центре внимания. Их чрезмерная застенчивость часто становится главным камнем преткновения для решения важных задач. Другая крайность чувствительного характера — склонность впадать в депрессию.

#3

«Трешка» — знак художественного воображения, творческого интеллекта, коммуникабельности и сочувствия. Это символ взаимодействия и нейтралитета. Третьего числа рождаются неутомимые оптимисты, которые умеют быть счастливыми и наслаждаться жизнью. Для них свойственно состояние вечной влюбленности. Обладатели отличного чувства юмора. Наделены прекрасной интуицией, благодаря которой прекрасно идентифицируют наиболее важные мысли и идеи. К мнению «трешек» стоит прислушаться особенно внимательно. Как и у двоек, их чувствительность иногда уходит в другую крайность — в моменты грусти они склонны к депрессии, преувеличению незначительных проблем…

#4

Ответственные, добросовестные, серьезные, надежные люди, которые не боятся непростых задач и делают все, чтобы их благополучно решить. Окружающие это быстро считывают, не случайно в адрес «четверок» часто звучат просьбы о помощи, и они не остаются неуслышанными. Родившиеся в этот день люди обладают блестящей деловой репутации. Собственным трудом они способны заработать солидное состояние. Кажется, что нет такого дела, которое было бы им не по силам. Многие «четверки» тяготеют к точным наукам. Эти люди трезво относятся к любым неудачам, воспринимая провал как неизбежную часть жизненного опыта. Из собственных ошибок они умеют извлекать правильные выводы и, в последствии, пользу. Более того, любые сложности и препятствия на пути лишь разжигают в них азарт и заставляют, не жалея сил, во что в то ни стало добиваться желаемого.