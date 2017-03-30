Чрезвычайно важна осторожность: гороскоп на сегодня, 30 марта

Овен

Необходимость заниматься решением профессиональных проблем – это один из тех факторов, которые могут серьезно испортить настроения Овнам. Представители данного знака жаждут новых впечатлений и разнообразных развлечений, а никак не утомительной, однообразной работы, которая отнимет немало времени. Несколько улучшит ситуацию составление разумного плана действий; постарайтесь учесть все свои цели и выделить время для достижения каждой из них.

Отношения влюбленных могут всерьез испортиться; особенно трудно придется парам, совершающим романтические путешествия. Возможны денежные поступления; полученные сумму могут быть весьма крупными, но даже их не хватит на исполнение многочисленных желаний Овнов.

Телец

Тельцов не пугает необходимость преодолевать преграды, вести неравный бой с недоброжелателями и отстаивать свою правоту в конфликтах с сильными мира сего. Представители данного знака полны энергии, жизнерадостны и изобретательны, но терпения им определенно не хватает. Постарайтесь смириться с тем, что не всех целей можно добиться за один день, и используйте время, которое приходится проводить в бездействии, для приятных размышлений, строительства планов на будущее.

Раздражительность, присущая сегодня Тельцам, ставит под угрозу личное счастье представителей данного знака. Вы склонны избавляться от негативных эмоций, выбирая в качестве жертвы именно того человека, который вам особенно дорог. Прислушайтесь к мудрым советам старших: они помогут выбрать более достойную линию поведения.

Близнецы

От Близнецов не приходится ожидать постоянства в намерениях – сегодня представители данного знака не только подвержены беспричинным перепадам настроения, но и свои цели меняют едва ли не ежечасно. Такое поведение может стать причиной серьезных проблем в деловых и личных отношениях. Стремление к независимости, всегда присущее Близнецам, сегодня принимает формы почти критические: вы готовы разорвать любые связи которые, как кажется, мешают достижению успеха. О подобной бескомпромиссности вскоре придется серьезно пожалеть.

Помощь и поддержка родственников очень важны. Именно благодаря советам представителей старшего поколения вы сможете удержаться от опрометчивых поступков и напрасных расходов. Жизненный потенциал очень высок.

Рак

Деловая активность невысока, поэтому достичь профессиональных успехов Ракам сегодня вряд ли удастся. Представители данного знака склонны к апатии и отказываются действовать решительно даже тогда, когда обстоятельства требуют хоть каких-то поступков. Позиция, которую вы склонны занимать, разочарует партнеров и коллег; руководство может усомниться в том, что ваш потенциал как сотрудника был оценен правильно. Постарайтесь, по крайней мере, не совершать глупых ошибок, которые заставят подозревать вас в некомпетентности.

Личные отношения тоже складываются непросто. Жизненный потенциал снижается, и уже нет ни сил, ни желания искать общий язык даже с самыми близкими людьми. Уделите побольше времени своему хобби, или просто найдите занятие (пусть и совершенно бесполезное), которое поднимет вам настроение – это единственный способ избежать уныния.

Лев

Деловая активность невысока, поэтому достичь профессиональных успехов Ракам сегодня вряд ли удастся. Представители данного знака склонны к апатии и отказываются действовать решительно даже тогда, когда обстоятельства требуют хоть каких-то поступков. Позиция, которую вы склонны занимать, разочарует партнеров и коллег; руководство может усомниться в том, что ваш потенциал как сотрудника был оценен правильно. Постарайтесь, по крайней мере, не совершать глупых ошибок, которые заставят подозревать вас в некомпетентности.