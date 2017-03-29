Лера Кудрявцева о личной истории Владимира Путина в шоу «Секрет на миллион»

Кудрявцева призналась, что часто плачет в эфире, когда слышит пронзительные своей откровенностью истории героев. Лере приходится уходить из студии, чтобы успокоиться и поправить мейк-ап. А потом слезы "вырезают", пишет Argumentiru.com.

По словам телеведущей, звезды шоубиза уверены, что она никогда не использует их тайны ради рейтинга программы, поэтому доверяют Лере. Правда, она не отрицает, что всегда обсуждает с ними темы вопросов и тонкости записи перед съемкой, и всегда задает корректные вопросы, чтобы их не обидеть.

Как рассказала Лера Кудрявцева "Телепрограмме", некоторые артисты напрочь отказываются от шоу "Секрет на миллион", потому что боятся обнажать свои тайны перед общественностью. Но фамилии звезд, конечно же, не назвала. К слову, поклонники Леры часто просят ее позвать Сергея Лазарева, чтобы он рассказал побольше о личной жизни и тайне рождения своего сына Никиты.

Оказалось, что Кудрявцева не прочь пообщаться в студии "Секрета на миллион" с президентом России.

"Я бы Владимира Путина пригласила с удовольствием и обсудила бы его не политическую, а личную историю", - цитирует издание телеведущую.