Что будет с человеком после смерти? Пять интересных фактов о кончине

Кто зарабатывает на смерти, почему у трупов “стояк“, кого и за что после смерти заставляют жить — ответы узнай в нашей статье, пишет Mport.ua.

№1. Кто наживается на похоронах

Абсолютно все, кроме скорбящих родственников, разумеется. Морги и бюро ритуальных услуг зарабатывают целые капиталы. Согласно последнему исследованию, которое было проведено в США, похоронный бизнес является самым успешным и самым выгодным. Уровень банкротства тут ниже 1 процента.

№2. Последняя эрекция

После смерти органы, на которых скапливается наибольшее количество бактерий, начинают разлагаться и существенно увеличиваться в размерах. Это касается полости рта, желудка, и, конечно, гениталий. Можешь быть уверен, что если твое тело вовремя не попадет в холодильник, то в последний путь ты отправишься со “стояком“.

№3. Определение смерти

Смерть принято констатировать при отсутствии мозговой активности, но иногда для “финиша“ достаточно и отсутствия сердцебиения. А науке давно известны случаи летаргического сна. Именно поэтому в разные времена медики использовали различные, порою очень изощренные, способы определения факта смерти.

Так, одно время были популярны клизмы с табачным дымом, которые работали как шотландская волынка. Нередко на лоб выливали раскаленный воск и резали бритвой нижнюю часть ноги, а на востоке под ногти предполагаемого покойника загоняли иголки.

№4. Безопасность

В 1980-е годы вместо манекенов на краш-тестах использовали самые настоящие трупы. По данным The Journal of Trauma, использование трупов для проверки различных систем безопасности автомобиля помогло сохранить десятки тысяч жизней.

№5. Жизнь после смерти

В отделениях интенсивной терапии некоторых американских клиник нередко можно увидеть пациентов, которые постоянно лежат на кроватях, возле них каждый день работают медсестры, но вот только юридически они являются мертвыми.

Специальные аппараты поддерживают жизнедеятельность нескольких их органов, которые потом будут трансплантированы другим, живым людям.