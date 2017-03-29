Фото со дня рождения дочери Тимати и Шишковой бьют все рекорды популярности. И вот почему...

19 марта малышка Алиса Юнусова отметила свой третий день рождения. На торжестве присутствовали оба родителя, которые еще в 2015 году объявили о своем разрыве. Но, как оказывается, сохранили хорошие дружеские отношения, пишет Ofigenno.com.

Маленькая Алиса требует к себе повышенного внимания, а потому бывшие супруги довольно часто видятся и очень хорошо между собой ладят: ходят даже слухи, что они снова вместе.

/ Instagram/Ofigenno.com

Те, кто пристально следит за жизнью Тимати, предполагают, что трехлетие девочки родители отмечали в Доминиканской Республике. На вечеринке соблюдали обязательный дресс-код — total black. Интересно, что на прошлом дне рождения обязательным был белый цвет.

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«Уже целых 3 года! Мы с мамой тебя любим и желаем, чтобы ты не росла так стремительно быстро, мы за тобой не успеваем!» — вот что написал Тимати у себя в Instagram.

Родители девочки получают большое количество поздравлений от поклонников, которые не только желают счастья маленькой Алисе, но и ждут воссоединения Тимати с Аленой. Не забудь и ты поделиться этой новостью с другими!