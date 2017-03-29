Любовная несовместимость: знаки Зодиака, которым не суждено быть вместе

Мир вокруг нас полярен, любовный фронт — не исключение. Одни Знаки Зодиака сочетаются наилучшим образом, а каким-то быть вместе просто не суждено.
Стоит отметить, что есть исключения из правил. Речь идет о союзах, которые успешны несмотря ни на что. Случается и так, что быстро распадаются браки и отношения, которые по всем гороскопам имеют высокий уровень совместимости. В любви однозначного ответа быть не может — нужно лишь верить в себя и в свою вторую половинку, отбросив сомнения и предрассудки прочь, пишет Esotericblog.ru.
Овен
В любви хуже всего Овнам приходится с Козерогами и Девами. Стихия Земли трудно сочетается со стихией Огня, но если с Тельцом шансы достаточно высоки, то с этой парочкой они стремятся к нулю. Единственный способ сделать жизнь с Девой или Козерогом приятной — это подарить им независимость. Сильные чувства в любом случае вам подскажут выход.
Телец
У вас, скорее всего, ничего не получится с Водолеями и Близнецами. Во-первых, и тем и другим с вами будет скучно, а во-вторых, они являются совершенно противоположным типом людей. Вы флегматичны и спокойны, а Близнецы и Водолеи ветрены и непостоянны. И у вас, и у них есть повод закончить отношения почти сразу. Успешным такой союз будет только в случае наличия совместного хобби или увлечения.
Близнецы
Вам трудно будет жить с Весами и Девой. Невероятно привлекательная Дева может разочаровать вас в будущем: для этого достаточно 3-5 месяцев. Если у вас нет общих интересов, то брак и отношения обречены на провал. Весы же будут беситься из-за вашего непостоянства. Вступая с ними в отношения, нужно расставить все приоритеты сразу, чтобы в будущем не было проблем.
Рак
Хуже всего Раку будет с другим Раком. Да, все на первый взгляд прекрасно — одинаковые ценности, один взгляд на мир, но это будет настолько скучно, что шанс появления любовника или любовницы просто огромен. Такие отношения угасают медленно, но верно, а разжечь их заново неимоверно сложно.
Лев
Раки, Водолеи и Овны — это самые жуткие вторые половинки для Льва. Раки слишком просты, чтобы обожать Львов, Водолеям не хватает на это времени, а Овны заставляют ревновать уже самого Льва. Чтобы стать крепкой парой Льву, этим трем Знакам нужно кардинально пересмотреть свое поведение и мировоззрение. Шансов мало, потому что Лев не терпит обид, фальши и отсутствия внимания к себе.
Дева
Девам очень трудно ужиться с другой Девой. Вы сможете стать очень верными друзьями, но любви между вами просто не бывать. Дев также раздражает лень и отсутствие инициативности у Рыб. Рядом с Девой должна быть очень волевая Рыба. Еще эти люди не уживаются с Весами, хотя симпатия имеется — тут важно проявлять дипломатичность.
Весы
Единственный Знак Зодиака, который вам не подходит — это Близнецы. Его непостоянство будет вносит дисбаланс в отношения, однако даже в этом случае шансы на удачную совместную жизнь и любовь все равно имеются. Весы — это поистине уникальный Знак, ведь у него с 11 из 12 Знаков нет вовсе или почти нет никаких проблем.
Скорпион
Скорпионам трудно со всеми. Меньше всего проблем и больше всего восхищения у них от Дев, Близнецов и Водолеев. С другой стороны, эти же Знаки способны бросить вас в любой момент — особенно Дева. Астрологи не могут придти к единому мнению, поэтому вам самим решать, с кем быть лучше: с теми, кто независим и не будет терпеть ваш характер или с теми, кто будет послушно выполнять все ваши просьбы.
Стрелец
Хуже всего Стрельцы влияют на Раков и на Рыб. Первые слишком консервативны и спокойны, а вторые бесконечно ранимы и не способны оценить динамичный образ жизни Стрельцов. Проблема в данном случае в тех, кто в вас влюблен — нужно подстраиваться под вас, хотя и вам ничто не мешает немного остудить свой пыл.
Козерог
Козероги очень подозрительны и при этом логичны и рациональны. Именно поэтому они не понимают Близнецов и Водолеев. Самая плохая совместимость у Козерога со Скорпионом, который может заставить первого ненавидеть весь противоположный пол в целом, а не только одного из его представителей. Козероги очень привыкают к человеку, поэтому выходки Скорпиона и его дальнейшее исчезновение могут сделать из Козерога того, кому вообще чужды любые чувства.
Львы для Водолеев слишком самолюбивы. Это заставляет последних смеяться, ведь они просто не понимают, почему люди так сильно могут себя любить. Весы же, наоборот, слишком уж неуверенны в себе, что также вызывает у Водолеев лишь смех. Если этим Знакам удастся объяснить свое поведение разумными доводами, то некоторые шансы на любовь или дружбу будут.
Рыбы
Рыбам тяжелее всего жить в любви или дружбе с другими Рыбами. Дело в том, что в таком союзе нет никакой инициативы. Также Рыбкам нужна любовь и внимание, поэтому Львы отпадают сразу же. С остальными найти общий язык можно сравнительно легко. Львам или другим Рыбам нужна инициативность и искренние чувства, ровно как и вам самим. Только так в таком союзе можно будет прожить долгое время.