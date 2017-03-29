Любовная несовместимость: знаки Зодиака, которым не суждено быть вместе

Стоит отметить, что есть исключения из правил. Речь идет о союзах, которые успешны несмотря ни на что. Случается и так, что быстро распадаются браки и отношения, которые по всем гороскопам имеют высокий уровень совместимости. В любви однозначного ответа быть не может — нужно лишь верить в себя и в свою вторую половинку, отбросив сомнения и предрассудки прочь, пишет Esotericblog.ru.

Овен

В любви хуже всего Овнам приходится с Козерогами и Девами. Стихия Земли трудно сочетается со стихией Огня, но если с Тельцом шансы достаточно высоки, то с этой парочкой они стремятся к нулю. Единственный способ сделать жизнь с Девой или Козерогом приятной — это подарить им независимость. Сильные чувства в любом случае вам подскажут выход.

Телец

У вас, скорее всего, ничего не получится с Водолеями и Близнецами. Во-первых, и тем и другим с вами будет скучно, а во-вторых, они являются совершенно противоположным типом людей. Вы флегматичны и спокойны, а Близнецы и Водолеи ветрены и непостоянны. И у вас, и у них есть повод закончить отношения почти сразу. Успешным такой союз будет только в случае наличия совместного хобби или увлечения.

Близнецы

Вам трудно будет жить с Весами и Девой. Невероятно привлекательная Дева может разочаровать вас в будущем: для этого достаточно 3-5 месяцев. Если у вас нет общих интересов, то брак и отношения обречены на провал. Весы же будут беситься из-за вашего непостоянства. Вступая с ними в отношения, нужно расставить все приоритеты сразу, чтобы в будущем не было проблем.

Рак

Хуже всего Раку будет с другим Раком. Да, все на первый взгляд прекрасно — одинаковые ценности, один взгляд на мир, но это будет настолько скучно, что шанс появления любовника или любовницы просто огромен. Такие отношения угасают медленно, но верно, а разжечь их заново неимоверно сложно.

Лев

Раки, Водолеи и Овны — это самые жуткие вторые половинки для Льва. Раки слишком просты, чтобы обожать Львов, Водолеям не хватает на это времени, а Овны заставляют ревновать уже самого Льва. Чтобы стать крепкой парой Льву, этим трем Знакам нужно кардинально пересмотреть свое поведение и мировоззрение. Шансов мало, потому что Лев не терпит обид, фальши и отсутствия внимания к себе.

Дева

Девам очень трудно ужиться с другой Девой. Вы сможете стать очень верными друзьями, но любви между вами просто не бывать. Дев также раздражает лень и отсутствие инициативности у Рыб. Рядом с Девой должна быть очень волевая Рыба. Еще эти люди не уживаются с Весами, хотя симпатия имеется — тут важно проявлять дипломатичность.

Весы

Единственный Знак Зодиака, который вам не подходит — это Близнецы. Его непостоянство будет вносит дисбаланс в отношения, однако даже в этом случае шансы на удачную совместную жизнь и любовь все равно имеются. Весы — это поистине уникальный Знак, ведь у него с 11 из 12 Знаков нет вовсе или почти нет никаких проблем.