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Помните, как выглядела Шакира раньше? Теперь смотрите, какая она сейчас! (ФОТО)

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Шакира | ФОТО: MANU FERNANDEZ/AP/SCANPIX

40-летняя певица и мать двоих сыновей Шакира вновь порадовала своих фанатов.

На своей странице в Instagram красотка опубликовала снимок, на котором позирует в кожаных брюках, блузке в бельевом стиле и жакете. Женщина не стала наносить много макияжа на лицо, а ограничилась лишь бесцветным блеском и тушью для ресниц. Стоит отметить, что красавица выглядит потрясающе, пишет Neformat.co.ua.

ФОТО: SCANPIX

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