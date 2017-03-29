Помните, как выглядела Шакира раньше? Теперь смотрите, какая она сейчас! (ФОТО)
29 марта 2017 г., 19:15
40-летняя певица и мать двоих сыновей Шакира вновь порадовала своих фанатов.
На своей странице в Instagram красотка опубликовала снимок, на котором позирует в кожаных брюках, блузке в бельевом стиле и жакете. Женщина не стала наносить много макияжа на лицо, а ограничилась лишь бесцветным блеском и тушью для ресниц. Стоит отметить, что красавица выглядит потрясающе, пишет Neformat.co.ua.
ФОТО: SCANPIX