Молодая семья въехала в новый дом, но интуиция заставила их проверить стены и потолок. Не зря!

Катрина говорит, что этот дом – любовь с первого взгляда, пишет Маркетиум. Поэтому семья довольно быстро в него въехала. Что удивляет, практически сразу муж и жена начали ощущать странную энергию. Казалось, что дом наполнен светом и любовью. Тогда пара решила узнать историю этого дома.

Их риелтор, Брайан Таг, помогал Ликам исследовать дом, когда на чердаке он обнаружил особенную записку.

Вот что в ней говорится: «В 1944 году два человека влюбились и поженились. В 1955 они купили этот дом. Здесь пара вырастила троих дочерей. Муж и жена жили в этом доме, пока не скончались. Разница в датах смерти всего полгода. В доме было много любви, смеха и уважения. Пускай следующие владельцы живут в любви и создают новые счастливые воспоминания».