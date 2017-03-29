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Молодая семья въехала в новый дом, но интуиция заставила их проверить стены и потолок. Не зря!

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Безусловно, переезд в новый дом – это запоминающееся событие. Но для Катрины и ее мужа, офицера военно-морского флота Аарона Лика, это не только воспоминания, но и…ценность.

Катрина говорит, что этот дом – любовь с первого взгляда, пишет Маркетиум. Поэтому семья довольно быстро в него въехала. Что удивляет, практически сразу муж и жена начали ощущать странную энергию. Казалось, что дом наполнен светом и любовью. Тогда пара решила узнать историю этого дома.

Их риелтор, Брайан Таг, помогал Ликам исследовать дом, когда на чердаке он обнаружил особенную записку.

Вот что в ней говорится: «В 1944 году два человека влюбились и поженились. В 1955 они купили этот дом. Здесь пара вырастила троих дочерей. Муж и жена жили в этом доме, пока не скончались. Разница в датах смерти всего полгода. В доме было много любви, смеха и уважения. Пускай следующие владельцы живут в любви и создают новые счастливые воспоминания».

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