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Нам не понять... В США прошел очень странный конкурс среди детей

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Ребенок. | ФОТО: Panther Media / Scanpix

В Нью-Йорке уже в 42-й раз прошел конкурс для детей и подростков «National Rotten Sneaker Contest», в ходе которого были выбраны самые вонючие, прелые и развалившиеся кроссовки, пишет Rus.TVNET.

Титул победителя в этот раз завоевал 12-летний Коннор Слокомбе из Аляски, который четвертый год подряд принимал участие в этом странном состязании.

Благодаря своей грязной обуви, а особенно - ее неприятному запаху, Коннор обошел в конкурентной борьбе шесть других участников и получил 2,5 тысячи долларов, а также билеты на шоу на Бродвее.

Конкурс «National Rotten Sneaker Contest» проводится с 1974 года, к участию в нем приглашаются дети в возрасте от 5 до 15 лет.

Жюри оценивает состояние кроссовок, их «аромат», а также обоснование претендентами того, почему именно они заслуживают главный приз. Смотрите видео!

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