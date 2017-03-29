Екатерину Варнаву обругали за изменения во внешности (фото)

Телеведущую, киноактрису и хореографа Екатерину Варнаву огорчает, что поклонники то и дело глумятся над ее широкими бровями. Только она выложит очередное селфи, как ей тут же пишут: "Ну и брови у вас, Екатерина", "Бровястая мадам", "Катя, такие брови вас превращают в жутко кавказскую женщину, зачем вам это".

"Из комментариев делаю вывод, что Брежнев нервно скурил очень много сигарет в сторонке и у нас в стране прям какое-то отдельное тайное сообщество женщин с тоненько-прорисованными татуажем бровями, и они сильны, агрессивны и будут отстаивать свои бровки до последнего", – защищает свою натуральную красоту и выразительность взгляда Варнава.

A post shared by КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) on Mar 29, 2017 at 4:36am PDT

"Короче, армия моя, объявляю мобилизацию под лозунгом "БровиВарнавы", – написала у себя в Instagram актриса. – Если вам не чужды естественные натуральные брови, и главное – вам они нравятся и вам с ними кайфово, делайте свое селфи с бровками и выкладывайте в "Инстаграм". Мы докажем, что и наши бровки тоже прекрасны".

Поклонники поддержали порыв звезды. "У натуральных бровей есть огромный плюс – они вне моды! А вот модные лет десять назад тонкие татуаж-бровки домиком очень красиво отливают своей синевой на весеннем солнышке", – справедливо замечают пользователи.

Многие вспомнили советы секретарши Верочки из кинофильма "Служебный роман": "Если у вас так густо растут брови, надо же с этим как-то бороться! Надо выщипывать. Прореживать. Хотя бы рейсфедером. Бровь должна быть тоненькая-тоненькая, как ниточка. Удивленно приподнятая".