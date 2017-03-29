Умирающая от рака российская певица решилась на кардинальные меры

Сафонова признается, что сильно истощена после тяжелой операции. "Химию при таком раскладе делать опасно, организму нужны силы противостоять яду. Мне дали еще день, еду домой, завтра вернусь в больницу и начнут введение третьего курса (и так уже слишком большая задержка – это так же опасно), – написала она в Facebook. – Снова между двух огней. Мне предложили вот что: применить особый укол (стоит он недешево) – я согласилась".

Препарат вводят через 48 часов после начала химиотерапии. Певица очень переживает из-за болезненной процедуры. "Но тут еще момент – ставить его нужно только в живот. А у меня после операции еще до сих пор психологический стопор. Сам укол крайне болезненный (его аналоги мне ставили в руку неоднократно). Меня от этой мысли просто начинает трясти, и я ничего не могу поделать. Самой смешно – полживота вырезано, а на укол какой-то в живот "стопор". Но моя врач мне пообещала этот стопор снять.. Посмотрим. главное – не уходить в себя", – храбрится Сафонова.

Несмотря на серьезные испытания Лама продолжает радоваться жизни. "Накрасила глазки, зафоткалась для моих любимых читателей и снова в кадр попали лучи солнца! Меня этот момент всегда радует! Я всегда любила фоткать небо и солнце! У меня масса красивых пейзажных фотографий. И поэтому просто лучи – всегда желанные гости на моих снимках", – отмечает она.

A post shared by LAMA (ЛамаСафонова) (@lamasafonova) on Mar 24, 2017 at 3:18pm PDT

Буквально несколько часов назад артистка сообщила о том, что начала очередной курс химиотерапии. "Ну что ж, стартанула. Ангел мой, пойдем со мной. Ты впереди, а я за тобой", – рассказала Сафонова.

Напомним, артистка узнала об онкологическом заболевании в конце 2016 года. За ее судьбой следят десятки тысяч подписчиков. Лама подробно рассказывает о своем самочувствии и перенесенных процедурах, просит неравнодушных о помощи.