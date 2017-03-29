Украину могут лишить «Евровидения» из-за Самойловой

Все меньше времени остается до старта 62-го конкурса песни "Евровидение" в Киеве. Участие там представительницы России Юлии Самойловой остается под вопросом – украинские власти запретили ей въезд в страну сроком на три года из-за ее посещения Крыма. Если в ближайшие недели решение этой проблемы не будет найдено, Украина может лишиться права проведения международного конкурса.

Об этом в интервью швейцарскому изданию Blick сообщил генеральный директор Европейского вещательного союза в Женеве Ингрид Делтенре. Руководитель европейского вещательного союза отметила, что намерения наложить санкции на Украину и исключить ее из "Евровидения" достаточно серьезны, так как владельцы конкурса считают решение украинских властей о запрете въезда представительнице России Юлии Самойловой "абсолютно недопустимым".

"Я глубоко сожалению, что "Евровидение" используется для политических игр власти, – заявила Делтенре. – "Евровидение" должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использовать для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга". Она уверяет, что в настоящее время ведутся переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко над поиском решения ситуации. Мол, только эти двое могут повлиять на ситуацию. Пока же все происходящее Делтенре оценивает как "удар по имиджу конкурса".