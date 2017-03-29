Мэрилин Керро рассказала, как можно круто изменить свою жизнь за минуту: просто возьмите наручные часы!

Для того, чтобы выполнять это упражнение, вам понадобятся наручные часы. Просто возьмите их и следите за часовой стрелкой в течении минуты. Цель – проследить за ней ровно одну минуту, ни на миг не отрываясь и не переключая внимание. Если отвлеклись – начинаете сначала. Делать один раз в день, постепенно увеличивая время: 1 мин, 1 мин 10 сек, 1 мин 20 сек, и так далее.

Вам кажется, что это просто? Отнюдь. Как только попробуете, сразу поймете, насколько трудно удержать внимание на одном предмете даже на минуту. Не только смотреть на стрелку, а в мыслях где-то витать, но отдать стрелке сто процентов своего внимания.

Зачем это нужно?

Вокруг нас огромное количество раздражителей. Их так много, что мы разучились концентрировать внимание на чем-то одном. Наше внимание постоянно переключается с одного на другое, все вокруг за него борются, а эта практика понемногу вернет вам навык управления своим вниманием. Вы сможете направлять его туда, куда надо вам, а не кому-то еще. А умение концентрировать внимание на какой-то деятельности длительное время напрямую связано с успехом в этой деятельности.

«Многие люди прозябают на неинтересной и низкооплачиваемой работе только потому, что не умеют добиваться целей, – считает Мэрилин Керро. – Начните возвращать навык концентрации с того, чтобы проследить за стрелкой хотя бы одну минуту. Когда дойдете до двух минут неотрывного слежения за стрелкой, вы поразитесь результатами в вашей обычной жизни!»