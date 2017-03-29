Курьез: на eBay пытаются продать Штирлица под видом архивных фото
29 марта 2017 г., 14:09
Снимки из фильма "Семнадцать мгновений весны" выставили на интернет-аукцион под видом фотографий настоящих генералов времён Второй мировой, передает Life.
Неизвестные выставили на продажу кадры из популярного советского фильма. На фотографиях актeры Вячеслав Тихонов и Леонид Куравлeв в образах Штирлица и Курта Айсмана, что указывается в описании обоих лотов (первый и второй), однако продавец называет снимки качественной репродукцией редких фотографий времeн Второй мировой.
Каждое фото стоит около 3 евро, а сами лоты явно нарушают авторские права и могут считаться мошенничеством.