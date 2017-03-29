Вот что о вас думает о ваш кот! Ученые рассказали, как на самом деле кошки относятся к людям

Исследование ученых из Университета штата Орегон, США, опубликовано в журнале Behavioural Processes, сообщает Mashable, передает Logyka.
Исследователи пришли к заключению, что для кошек очень важно социальное взаимодействие с людьми. Животные также получают удовольствие от общения со своими хозяевами.
Чтобы опровергнуть общепринятое заблуждение, что «кошки — это не общительные и эгоистичные животные», ученые отслеживали индивидуальные предпочтения кошек в таких категориях, как социальное взаимодействие, доступ к продуктам, игрушкам и запахи.
Для эксперимента было отобрано 50 животных из приютов и семей, после чего за кошками наблюдали по несколько часов.
Большинство животных предпочло общение с человеком другимфакторам, в частности питанию, которое оказалось на втором месте, или взаимодействию с игрушками.
«Мы обнаружили, что 50 процентов кошек предпочитают взаимодействие с социальным раздражителем даже в случае, если у них был прямой выбор между социальным взаимодействием с человеком и другими стимулами из остальных трех категорий», — авторы исследования.
Так что теперь любители кошек могут не «покупать любовь» своих домашних питомцев при помощи игрушек и вкусной еды.