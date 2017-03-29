Вот что о вас думает о ваш кот! Ученые рассказали, как на самом деле кошки относятся к людям

Исследователи пришли к заключению, что для кошек очень важно социальное взаимодействие с людьми. Животные также получают удовольствие от общения со своими хозяевами.

Чтобы опровергнуть общепринятое заблуждение, что «кошки — это не общительные и эгоистичные животные», ученые отслеживали индивидуальные предпочтения кошек в таких категориях, как социальное взаимодействие, доступ к продуктам, игрушкам и запахи.

Для эксперимента было отобрано 50 животных из приютов и семей, после чего за кошками наблюдали по несколько часов.

Большинство животных предпочло общение с человеком другимфакторам, в частности питанию, которое оказалось на втором месте, или взаимодействию с игрушками.

«Мы обнаружили, что 50 процентов кошек предпочитают взаимодействие с социальным раздражителем даже в случае, если у них был прямой выбор между социальным взаимодействием с человеком и другими стимулами из остальных трех категорий», — авторы исследования.

Так что теперь любители кошек могут не «покупать любовь» своих домашних питомцев при помощи игрушек и вкусной еды.