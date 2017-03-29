Умерла звезда «Тараса Бульбы» Кристина Кауфманн

В Германии в возрасте 72 лет умерла актриса Кристина Кауфманн, сообщает Associated Press со ссылкой на представителя артистки. По их данным, лауреат премии "Золотой глобус" болела лейкемией и умерла в Мюнхене.

Известно, что Кауфманн родилась в немецком городе Ленгдорф в 1945 году. Ее актерский дебют состоялся в 1952 году, а первая голливудская роль в "Безжалостном городе" принесла артистке "Золотой глобус".

Кауфман была трижды замужем и у нее осталось две дочери. Кроме актерской работы, она также писала книги о здоровье и красоте, у нее была собственная косметическая линия.

Кристина Кауфманн начала свою карьеру в девять лет, а уже в 16 получила свой первый "Золотой глобус".

В 1962 году она снялась в "Тарасе Бульбе", где и познакомилась со своим будущим мужем — Тони Кертесом. В последние годы Кауфманн даже называли "самой красивой бабушкой Германии". В возрасте 54 лет она голой сфотографировалась для журнала Playboy. Также Кауфманн открыла свой бизнес и написала несколько книг о женской красоте.