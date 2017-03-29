Черепа и алкоголь: Никита Джигурда устроил для своих детей странный обряд
29 марта 2017 г., 13:09
Никита Джигурда наконец смог встретиться со своими детьми от брака с Мариной Анисиной. С сыном Микой-Анджелем-Кристом и дочерью Эвой-Владой он не виделся полгода, пишет 7d.org.
Шоумен обнародовал снимок, сделанный во время встречи. Никита, со свойственным ему эпатажем, превратил свидание с детьми в мистерию. На фото, которое он опубликовал в соцсетях, сын и дочь стоят около стола со странной «сервировкой». Там стоят статуэтки, черепа и свечи. Дети запечатлены в момент, когда они сделали «козы». Этот жест характерен для рокеров, а в мистике, к которой склонен Джигурда, его используют для защиты от сглаза.
Поклонники, увидев фото в Instagram артиста, посчитали, что его примирение с супругой не за горами.