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Черепа и алкоголь: Никита Джигурда устроил для своих детей странный обряд

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Никита Джигурда и Упоротый Лис | ФОТО: Twitter

Никита Джигурда наконец смог встретиться со своими детьми от брака с Мариной Анисиной. С сыном Микой-Анджелем-Кристом и дочерью Эвой-Владой он не виделся полгода, пишет 7d.org.

Шоумен обнародовал снимок, сделанный во время встречи. Никита, со свойственным ему эпатажем, превратил свидание с детьми в мистерию. На фото, которое он опубликовал в соцсетях, сын и дочь стоят около стола со странной «сервировкой». Там стоят статуэтки, черепа и свечи. Дети запечатлены в момент, когда они сделали «козы». Этот жест характерен для рокеров, а в мистике, к которой склонен Джигурда, его используют для защиты от сглаза.

Поклонники, увидев фото в Instagram артиста, посчитали, что его примирение с супругой не за горами.

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