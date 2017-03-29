Высоцкая раскрыла истинную сущность Собчак

Не секрет, что рисунки многое говорят о личности человека, который их нарисовал. Поэтому журналисты обратились к арт-терапевту и семейному психологу Елене Высоцкой, чтобы та прокомментировала творчество известных личностей. В частности, репортеры предложили эксперту оценить рисунок Ксении Собчак, сделанный ею во время участия в благотворительной акции осенью прошлого года. Тогда скандально известная блондинка разукрасила... чайник.

Для чистоты эксперимента репортеры не только имени художника не сообщили психологу, но даже пола. "Это женщина. Возможно, какое-то медийное лицо. Внешне спокойная натура, старающаяся придерживаться рамок и правил, но с ярким внутренним миром, с бушующими страстями. Терпеливая, но, когда терпению приходит конец, может быть агрессивна или же подчеркнуто холодна, дистанцируясь от оппонентов. Многое в себе удерживает – тревожность, депрессивность, внутренние конфликты", – цитирует слова Высоцкой сайт "Комсомольская правда".

Кстати, на том же мероприятии отметился и супруг Ксении, актер Максим Виторган. Поэтому журналисты попросили специалиста раскрыть сущность и артиста. "Думаю, это мужчина. Сложно сказать, кто он по профессии. Это может быть как бизнесмен, так и актер. К рисованию подошел достаточно формально, но в процессе увлекся. Это закрытая личность с преобладанием логического мышления. Он очень свободолюбивый человек, стремящийся к независимости. А еще для него важна демонстрация своего интеллектуального уровня", – оценила характер Виторгана по его рисунку психолог.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Sep 16, 2016 at 12:27am PDT

Впрочем, эксперт не настаивает на том, что ее слова - истина в последней инстанции. Она предупредила: "Рисунки могут помочь лучше понять личность художника. Но все же стоит понимать: это по большому счету отражение состояния человека именно в момент рисования. Проанализировав один рисунок, понять личность целиком, конечно же, невозможно".