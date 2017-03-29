Джоли и Питт помирились? Стало известно о тайной поездке актера с женой в Камбоджу

Как сообщает портала E!, еще в феврале знаменитый актер вместе с женой и детьми ездил в Камбоджу на премьеру нового фильма Энджи "Сначала они убили моего отца".

Причем о поездке Питта не знал никто из журналистов. Путешествие сопровождалось такой строгой секретностью, что ни один папарацци не смог сфотографировать актера. Отмечается, что Брэд ездил на премьеру фильма вовсе не ради того, чтобы поддержать Джоли, а чтобы провести время с детьми.