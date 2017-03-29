Помните двухлетнего мальчика, который выкуривал по 40 сигарет в день? Вот как он выглядит сейчас!

Видео, на котором Арди выкуривал одну сигарету за другой, вмиг стало вирусным. Люди по всему миру высказывали своё негодование по этому поводу. И ведь было из-за чего – многим ли малышам его возраста вообще позволено курить? Однако на видео Арди пыхтел как паровоз. Позже выяснилось, что свою первую сигарету мальчик выкурил в возрасте 18 месяцев.

Родители полиять на Арди не помогло. Его мать Диана рассказала: “Если он не мог выкурить сигарету, он начинал злиться, кричать и биться головой о стену. Он говорил, что у него кружится голова и ему плохо”.

Отец Арди Мохамед отметил, что его сын “выглядел вполне здоровым”, поэтому он не видел ничего плохого в зависимости своего сына от сигарет.

Но возмущение общества побудило родителей пересмотреть свои взгляды на воспитание сына. Когда история Арди стала объектом негодования людей по всему миру, вмешалось индонезийское правительство, которое подключило Арди к реабилитационной программе, чтобы избавить его от скверной привычки. Позднее власти Индонезии стартовали общенациональную кампанию по борьбе с курением среди детей.

Из-за того, что зависимость у Арди появилась ещё в раннем детстве, его лечение оказалось весьма сложной задачей.

Во время реабилитации у Арди развился зверский аппетит, особенно он пристрастился к нездоровой пище, которая стала заменой сигаретам. Он очень стремительно набрал вес, из-за чего ему пришлось пройти дополнительный курс лечения, чтобы преодолеть проблемы, связанные с питанием.

Помочь избавиться от своих зависимостей Арди помог его психотерапевт, доктор Как Сето. Он назначил мальчику сеансы игровой терапии, которые отвлекали его внимание от сигарет и прочих пристрастий. Кроме того диетолог прописал Арди здоровую диету.

Сегодня Арди выглядит гораздо лучше – ему всё-таки удалось бросить курить и начать правильно питаться. И конечно, не может не радовать тот факт, что незнакомые люди не остались равнодушными к здоровью малыша и помогли ему избавиться от пагубной привычки. Так и нужно относиться друг к другу!