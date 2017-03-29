Смотри: синие трусы Анастасии Волочковой поставили Сеть на уши!
29 марта 2017 г., 11:29
Российская балерина Анастасия Волочкова известна публике своими откровенными снимками, которые она без стеснения публикует в своем микроблоге, передает 7d.org.ua.
Недавно Волочкова опубликовала свежее видео, где скандальная танцовщица снимает своего домашнего питомца на телефон, находясь в ванной комнате у себя дома. В какой-то момент в зеркале отражается сама Анастасия Волочкова, из-под туники у которой проглядывают синие трусы. Несмотря на то, что пикантными моментами из жизни балерины сейчас мало кого удивишь, это не помешало пользователям Сети в очередной раз осудить Анастасию Волочкову за откровенное поведение.