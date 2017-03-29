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Переборщила с пластикой? 61-летняя Лариса Долина удивила внешним видом (фото)

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Лариса Долина. | ФОТО: Scanpix/Sputnik

Певица Валерия поделилась с поклонниками на странице в Instagram снимком в компании звездных коллег. Певица встретилась в гримерной комнате перед концертом с Ларисой Долиной и Филиппом Киркоровым, передает Сегодня.ua.

"Кремлевский дворец. Встретились в гримерке Ларисы Долиной. За оскорбительные комментарии в адрес коллег – в блок", – подписала кадр Валерия.

61-летняя Долина удивила своим неузнаваемым внешним видом. Подписчики считают, что артистка перестаралась с пластическими операциями.

"Жаль, но Долина так переборщила с пластикой", "Долина похожа на Майкла Джексона", "Долина без губ совсем, надо бы подкачать", "А зачем выставлять такой Долину и провоцировать на комментарии", "Долина как мумия", "Что то Лариса перетянула лицо", "Долина на себя не похожа", "Долина постарела очень", – комментируют пользователи.

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